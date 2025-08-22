10回、勝ち越しの2点打を放ち喜ぶ阪神・熊谷（左）＝神宮阪神が1―1の延長十回に連打と四球で1死満塁と攻め、熊谷の中前打で2点を勝ち越した。先発高橋が6回11奪三振の好投を見せ、石井、桐敷らが勝機をつないだ。石山が粘れなかったヤクルトはこのカード3年連続の負け越し決定。ヤクルトに勝利しナインを迎える阪神・藤川監督（左端）＝神宮