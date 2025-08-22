ゴルフの日本ジュニア選手権最終日は22日、埼玉県霞ケ関CCなどで最終ラウンドが行われ、15〜17歳の部の男子（7443ヤード、パー71）は道上嵩琉（兵庫・滝川二高）が、133で並んだ外岩戸晟士（東京・代々木高）とのプレーオフを制して優勝した。女子（6620ヤード、パー73）は吉崎マーナ（沖縄カトリック高）が134で制した。12〜14歳の部の男子（6957ヤード、パー72）は高浦維吹（千葉・昭和中）が134で優勝。女子（6423ヤード