明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆人の意見を聞く余裕がなく、周りの事が見なくなっています。メールを返し忘れていると、相手から不審に思われてしまう事も。B型の運勢……★★★★☆重要な出会いがある暗示。今日初めて会う人には、好印象を与えておきたいので清潔感のある服装を心がけて。個性的なファッションは控えたいもの。O型の運