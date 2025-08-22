日本ハム４―３ソフトバンク（パ・リーグ＝２２日）――日本ハムが競り勝った。七回に万波のソロで勝ち越し、継投で逃げ切った。ソフトバンクは六回に牧原大の適時打で追いついたものの及ばず、連勝が３で止まった。◇西武３―０ロッテ（パ・リーグ＝２２日）――西武が連敗を３で止めた。三回に古賀悠のソロで先制し、七回に代打平沼の適時打でリードを広げた。高橋は８回無失点。ロッテは打線が４安打に封じられた。◇楽天