「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）首位を走る阪神が延長にもつれ込んだ接戦を制し、ヤクルト戦通算１０００勝に達した。同点で迎えた十回１死満塁で熊谷が決勝打を放った。球団としては中日（１リーグ時代を含む）、ＤｅＮＡに次いで３チーム目の大台到達。また、対ヤクルト戦で３年連続の勝ち越しを決めた。打線は１点を追う五回、先頭の高寺が三塁線を破る二塁打でチャンスメーク。坂本の三ゴロで三塁に進むと