暑い日が続くこの時期にぴったりの身も心も肝も冷える新潟県五泉市のひんやりスポットを巡った。背筋が凍る鍾乳洞や驚きの見た目で人気のかき氷など…暑い夏にこそ解明したい2つの謎に迫る。 ■驚きの涼しさ！？“大沢鍾乳洞”に潜入！ 新潟県五泉市と田上町をつなぐ大沢峠。五泉市教育委員会の猪俣暁広さんの案内で山道を歩くこと15分。突如、大きなくぼみが現れた。よく見ると、奥へと続く穴が空いている。これが『大沢鍾乳