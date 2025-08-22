新潟市中央区で8月22日、県内の最低賃金の改定について話し合う審議会が開かれ、県内の最低賃金を1050円とすることを新潟労働局に再答申しました。 22日、新潟市中央区で開かれた、県内の最低賃金の改定について話し合う審議会。【新潟労働局福岡洋志 労働局長】「異議の申し出があったので、貴会の意見を求める」県内の最低賃金をめぐっては、6日に現在の985円から65円引き上げ、1050円とすることを審議会が新潟労働局に答申。