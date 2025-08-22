厚木警察署（資料写真）２２日午後２時４０分ごろ、厚木市上依知、圏央道相模原愛川インターチェンジ付近で「高速から（人が）落ちたかもしれない」と目撃者から１１０番通報があった。街路灯の点検をしていた大和市下鶴間、会社員の男性（１９）が転落し、病院に搬送されたが死亡が確認された。厚木署が原因を調べる。署によると、男性は圏央道の街路灯を点検していて、高架になっている圏央道本線と接続路との隙間から、約２