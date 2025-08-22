新潟市中央区に市民団体が運営する映画館『シネ・ウインド』が開館し、今年で40年目となりますが、いま上映の継続が危ぶまれる事態になっているといいます。節目の50周年が近づくシネ・ウインドの現状を取材しました。 新潟市中央区にある『新潟・市民映画館シネ・ウインド』。座席数は64と小さな劇場ですが、大型の映画館では上映されないマイナーなものや拉致問題・新潟水俣病をテーマにしたものなど独自のラインナ