新潟県佐渡市で「東日本で花をつけるのは非常に珍しい」と言われるサトイモの花が咲きました。夏の猛暑と大雨がその開花に影響しているようです。 景勝地・大野亀が臨める佐渡市両津地区願。ここでサトイモを育てている斉藤さん夫妻が見つけたのが…【斉藤芳宏さん】「何年もやっているけど、初めて花を見た」【斉藤豊美さん】「カラーとかミズバショウみたいな感じだなと思って」斉藤さんが撮影したサトイモの花。カラ