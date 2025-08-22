暑い日が続いていますが、早くも秋の味覚“ナシ”の出荷が始まっています。今年は日照時間が長く、甘みが強くなっているということです。 【氏田陽菜アナウンサー】「厳しい残暑が続いていますが、秋の味覚を代表するナシがたわわに実っています」8月22日、新潟市南区で収穫されていたのは日本ナシ『幸水』です。今年は雨が少なく、小ぶり傾向となった一方、日照時間が長かったことから甘さが凝縮されているといいます。【