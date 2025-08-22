米１０年債利回りは４．３１４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:34）（%） 米2年債 3.791（-0.001） 米10年債4.314（-0.014） 米30年債4.906（-0.011） ドイツ2.747（-0.010） 英国4.736（+0.007） カナダ3.467（-0.012） 豪州4.313（+0.036） 日本1.616（+0.012） ※米債以外は10年物