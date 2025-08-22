ドル円のピボットは１４８．５７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値148.65高値148.78安値148.28 149.36ハイブレイク 149.07抵抗2 148.86抵抗1 148.57ピボット 148.36支持1 148.07支持2 147.86ローブレイク ユーロ円 現値172.58高値172.64安値172.06 173.37ハイブレイク 173.01抵抗2 172.79抵抗1 172.43ピボット 172.21支持1