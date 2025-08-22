（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は22日、北東部・宜蘭県蘇澳を訪れ、海軍艦隊指揮部168艦隊の隊員らを激励した。政府は今後継続して防衛費を増やすとし、2030年までには北大西洋条約機構（NATO）が加盟国に求めた目標と同じ、国内総生産（GDP）比5％への引き上げが望めると語った。軍人の待遇改善についても前向きな姿勢を示した。頼総統は、近年は中国による台湾への脅威が日増しに高まり、グレーゾーンでの嫌がらせの