◇セ・リーグ阪神3―1ヤクルト（2025年8月22日神宮）首位阪神は最下位ヤクルトとのカード初戦を制し、優勝マジックを19とした。延長10回。1死から大山、高寺の連打、坂本の四球で満塁とした。ここで熊谷の打球は投前で高く弾み、前進守備を敷く内野の頭を超えて中前へ。2者が生還した。先発マウンドの高橋は6回3安打1失点。4回に村上にソロを浴びたものの、11三振を奪いながら試合をつくった。1―1の8回は石井が登板し