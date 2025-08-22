22日閉幕したTICAD＝アフリカ開発会議。成長著しいアフリカとの連携強化に向けた日本政府の戦略とは。鈴木記者の報告です。高い経済成長が期待され、世界の注目を集めるアフリカ。石破首相はインド洋とアフリカを結ぶ新たな経済圏構想を打ち出し、日本企業のアフリカ進出を促進する考えを示しました。石破首相「ウィンウィンの関係をこれからさらに発展させたい。インド洋を囲む国々とともにアフリカの域内統合や産業発展に貢献し