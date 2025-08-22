くますけと一緒に（中公文庫）この記事の画像を見る『くますけと一緒に（中公文庫）』（新井素子/中央公論新社）は、不穏さで疑心暗鬼になりそうな「怖い物語」だ。一方で、キュートかつファンタジックな雰囲気を漂わせているという、なんとも不可思議な小説である。小学四年生の成美（なるみ）のパパとママは、交通事故で死んだ。成美は哀しくない。それよりも、大親友の「くますけ」が原因で二人は死んだのかもしれないと、