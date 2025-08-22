【漫画】本編を読む『犬たちの詩』（のい（noigashira）/KADOKAWA）は、犬好きの著者による「犬への愛情」を表現したイラストと詩がまとめられた詩集である。犬への愛を惜しみなく綴る本作。思わず愛犬をギュッと抱きしめたくなるような読後感を与える1冊となっている。本作に詰め込まれた温かなタッチの水彩画と詩の数々からは、犬とのふれあいから生まれた著者の感情や、熱い賛美の思いが伝わってくる。詩集、と聞くと少し