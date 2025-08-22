歌舞伎俳優の松本幸四郎さん（52）と市川染五郎さん（20）が22日、東京・銀座で松竹創業百三十周年「秀山祭九月大歌舞伎」（9月2日初日）『通し狂言菅原伝授手習鑑』の取材会を行い、初役を演じる思いを語りました。秀山祭とは、初世中村吉右衛門さんの功績を顕彰し、その芸と精神を継承していくことを目的とした公演で、今回三大名作のひとつ『菅原伝授手習鑑』が、Aプロ・Bプロの二通りの配役で上演されます。幸四郎さんは、昼