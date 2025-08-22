藤井風 藤井 風が、9月5日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後9時）に初出演する。Lollapalooza(シカゴ)や Outside Lands(サンフランシスコ)などの主要フェスを含むノースアメリカツアーを大成功に収め、先日さいたまスーパーアリーナで行われた Billie Eilish (ビリー・アイリッシュ)の緊急来日ライブ『HIT ME HARD AND SOFT: TheTour』ではオープニングアクトとして出演し、日本での約 1 年ぶ