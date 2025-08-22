【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比26銭円安ドル高の1ドル＝148円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1604〜14ドル、172円52〜62銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長によるジャクソンホール会合での講演を控えて、様子見ムードが強かった。