BE:FIRST「Secret Garden」ティザーキャプチャ 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のMusic Videoが8月25日配信リリースの同日21時よりBE:FIRST公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。【動画】公開されたBE:FIRST「Secret Garden」ティザー映像新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で