¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÌ²¤ì¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆ£¥Ò¥Ç¥¸¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛCreepy Nuts¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌ²¤ì¡×MV¸ø³«¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½