「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）巨人が主砲・岡本の復帰後初本塁打も飛び出して快勝。連勝で貯金を１とした。巨人は両チーム無得点で迎えた三回２死無走者から、４番・岡本がＤｅＮＡ先発・ジャクソンの外角スライダーを捉え、左中間席へ運ぶ先制の９号ソロを放った。岡本は５月６日・阪神戦の一塁守備で走者と交錯し、左肘を負傷して長期離脱。１６日・阪神戦で約３カ月ぶりの復帰を果たした。復帰６戦目で