【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Secret Garden」のコンテンツカレンダーも解禁！ BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のMVが、配信リリース日の8月25日21時からBE:FIRSTオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。 プレミア公開に先駆け、YouTubeではティザー映像が公開。夏を感じるリゾート風景と亜熱帯のジャングルが映し出されており、MVへの期待が膨らむ映像となっている