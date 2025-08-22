ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のMusic Video（MV）が、配信リリースされる25日午後9時からグループ公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ同グループが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに音楽へのリスペクトと深い愛情を歌