「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）ＤｅＮＡが完敗を喫し、２連敗。２位巨人とのゲーム差は２・５に開いた。打線が巨人の先発・横川をとらえきれず。序盤に２度、得点圏に走者を進めたが、４番・オースティンがいずれも三振に倒れるなど、好機を生かせなかった。オースティン、林がいずれも４三振とブレーキとなった。先発のジャクソンは、５回２／３を３安打４失点、６四球。三回に岡本に先制ソロを被弾。打線