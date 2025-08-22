韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、5人そろって所属レーベル「BIGHIT MUSIC」と再契約を締結したことを発表した。【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER「BIGHIT MUSIC」は「TOMORROW X TOGETHER 5人全員、再契約締結のご案内」と題し、「TOMORROW X TOGETHER （SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のメンバー全員