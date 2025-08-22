2025年9月5日（金）、北海道室蘭市にある商業施設『MORUE（モルエ）中島』に『無印良品』がオープンします。 画像：日鉄興和不動産株式会社 今年で18周年となる『MORUE中島』は、日本製鉄株式会社の社有地を活用して整備され、ナショナルテナントと北海道資本のテナントのリミックスをコンセプトとした、地域に根ざした商業施設です。 これまで、『スターバックスコーヒー』や『ユニクロ』などがオ