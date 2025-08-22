22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2700円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては66.71円高。出来高は3650枚となっている。 TOPIX先物期近は3102.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.63ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物