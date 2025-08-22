中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月22日】中国商務部が22日発表した1〜7月の全国の外資導入額（実行ベース）は前年同期比13.4％減の4673億4千万元（1元＝約21円）となった。新規に設立された外資企業は14.1％増の3万6133社だった。製造業の導入額は1210億4千万元、サービス業は3362億5千万元。ハイテク産業は1373億6千万元で、うち電子商取引（EC）サービス業は2.5倍、航空・宇宙機器および設備製造業は