中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月22日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は22日の記者会見で、米国に対し、中国人の留学生や研究者に対する不当な尋問や嫌がらせ、送還をやめるよう求めた。また中国はこれまで全ての事案について米国に申し入れを行っているとし、今後も自国民の正当な権利と利益を守るため効果的な措置を取ると述べた。