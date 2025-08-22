２２日のテレビ朝日「ミュージックステーション」には、ｎｕｍｂｅｒ＿ｉが出演した。激変した姿を披露したのが、神宮寺勇太。爽やかな真ん中分けスタイルの印象が強いが、コーンロウに編み上げ、サングラスをしたワイルドなビジュアルで「未確認領域」をパフォーマンスした。ＭＣのタモリも思わず「すごいな、その髪形」「自転車用のヘルメットみたいな」と興奮。神宮寺は「専用のコーンロウのお兄さんにきていただいて、や