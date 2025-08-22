「楽天３−２オリックス」（２２日、楽天モバイルパーク）３位・オリックスが４位・楽天との直接対決第１ラウンドを落とし、２０２２年以来となる屈辱の６連敗。ゲーム差も２と迫られた。初回に太田が「１、２番がつないで作ったチャンス、いい流れで打てた」と幸先よく先制打を放ったが、先発した九里がその裏に中島の先頭打者本塁打で同点にされ、なおも二回にフランコに勝ち越し２ランを許した。六回に頓宮の適時打で１点