8月22日、杉浦太陽がInstagramを更新。先日誕生した第5子となる次女の写真を公開した。【写真】子供たちの名前が入ったバッグを並べた写真も公開かつてモーニング娘。として活躍した辻希美と2007年に結婚し、現在は17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月8日に誕生した次女の5人の父親である杉浦。この日の投稿では、「子どもたちの名前の共通点は『空』とラストの文字『A』」「名前入りのバッグを