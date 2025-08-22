兵庫県加古川市にある墓石店「お墓の山石」の社長と従業員による“ガテン系音楽ユニット”ＴあんどＴが２２日、兵庫県神戸市のほっともっとフィールド神戸で行われたプロ野球ウエスタン・リーグ公式戦、オリックス−ソフトバンク戦の試合前にイベントと始球式を行った。この日は「ＴあんどＴナイト」と銘打たれイベントで、グラウンドに特設されたステージにＴあんどＴのＴｏｓｈｉ君（６２）とＴｏｊｉ君（５１）が登場。７月