観光地としても知られる静岡・下田市の廃墟となっていたホテルで20日、行政代執行が始まった。21年にわたって放置されてきた「下田富士屋ホテル」で行政代執行「ただいまより緊急代執行による木造部分の撤去開始することを宣言します」行政代執行とは、適切な管理を行わない所有者に代わって、自治体が問題の改善を図る措置。今回その対象となったのは、国道沿いにある「下田富士屋ホテル」。1962年に開業したあと、経営不振などで