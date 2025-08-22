天皇皇后両陛下は、アフリカでの感染症対策に貢献した個人や団体を表彰する「野口英世アフリカ賞」の授賞式に出席されました。両陛下は、きょう（22日）午後5時すぎ、東京・港区の「明治記念館」に到着されました。授賞式は、おととい（20日）から日本で開催されていた「アフリカ開発会議」にあわせて行われました。今年は▼マラリアの治療や制御などに貢献したアブドゥライ・ジムデさん、▼「治療しなければ死に至る」と言われる