◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６８で回り、首位と３打差の８位と好スタートを切った。３番で伸ばした後、４番パー３で唯一のボギーをたたいたが、５番でバウンスバック。９番、１１番で伸ばし、最終１８番は１０メートル超のパットをピンそば１メ