◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）阪神・石井大智投手がレジェンドの記録に並んだ。同点の８回に登板。バント安打に自らの失策も絡むなど２死三塁を招いたが、後続を封じた。これで球団歴代３位の６９年・江夏豊に並び、４１イニング連続無失点となった。また、４２試合連続無失点とし、自身が持つ日本記録を更新した。