吉本新喜劇の重谷ほたる（30）が22日、自身のX（旧ツイッター）で結婚したことを報告した。「この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました。私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた私たちなので、私の太もものようにたくましくたくましく支え合っていきながら、私の太もものように大きな大きな愛を育んでいきます！」と、ツーショット写真を添えた。重谷は2016年デビュー。新喜劇では、トレードマークの健康的