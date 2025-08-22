◆パ・リーグ楽天３―２オリックス（２２日・楽天モバイル）順位が１つ上の３位・オリックスに競り勝ち、ゲーム差を２に縮めた。これでオリックス戦６連勝となり、今季の対戦成績も１０勝９敗と勝ち越した。先発・荘司康誠投手が初回の先頭打者から３連打されて１点を先制されるが、その裏に１番・右翼の中島大輔外野手が右中間へ、プロ初の先頭打者弾となる５号ソロで同点。２回は無死一塁から６番・ＤＨのマイケル・フランコ