【モデルプレス＝2025/08/22】原因は自分にある。の杢代和人が8月22日、『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』公開初日舞台挨拶に、花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲、梅原裕⼀郎、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、⾼野洸とともに登壇。声優に初挑戦した心境を語った。【写真】キスマイ宮田俊哉、師匠と慕う大物声優◆杢代和人、キュートな“子ザメ語”披露子ザメちゃんたちの独特な言葉も見どころの1つの本作。一同で“子