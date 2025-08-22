大相撲の夏巡業が２２日、福島市で行われた。幕内・朝紅龍（高砂）が復帰した。腰痛で途中離脱していた。９番の相撲を取り「巡業はいろいろな人と相撲が取れてきた甲斐がある」とうなずいた。先場所は前頭１２枚目で６勝。「来場所の勝ち越しを目指してしっかり稽古したい」と気合。弟の石崎改め朝翠龍が十両に昇進したことについて「弟と言うより朝乃山関、朝白龍関と３人があがってうれしい。その中に弟がいたという感じかな」