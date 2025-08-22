日本ハムは２２日のソフトバンク戦（エスコン）に４―３で辛勝。貯金を今季最多タイの「２４」に戻し、ソフトバンクとのゲーム差を２・５に縮めた。先発・北山は２回一死無走者から中村に右翼へ今季２号を浴び先制点を献上。二死後にも今宮に一発を浴び、序盤に２点を失った。さらに味方が逆転後の６回二死二塁、牧原に左前適時打を許して同点に。ここで降板を余儀なくされ、今季８勝目はならなかった。打線は２点リードされ