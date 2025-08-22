東急不動産は8月22日、二葉ビル（東京都 渋谷区）の1階にスタートアップ支援の拠点となるコミュニティスペース「GUILD VALLEY（ギルドバレー）」をグランドオープンしたことを発表した。同施設は広域渋谷圏（東急グループが渋谷まちづくり戦略において定めた渋谷駅から半径約2.5キロメートル以内のエリア）のスタートアップ同士の連携を促進するコミュニティスペースであり、財務・法務・人事など、スタートアップ企業が共通して抱