Image: THERMOS お肉も野菜もチョキチョキ、まな板なしでより自由に。ちょっとした料理でもまな板と包丁がどうしても必要で、場所を取るし洗うのが面倒……。それに代わって、チョキチョキと食べやすいサイズに切れるのが「キッチンバサミ」。サブツールというよりも、自炊の主戦力級なキッチンバサミが、サーモスから登場します。「キッチンバサミを使わない理由」を克服したサーモスの新作