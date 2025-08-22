スリランカの前大統領が国の資金を私的に流用した疑いで逮捕されました。地元メディアによりますと、スリランカのウィクラマシンハ前大統領は、大統領在任中にイギリスへの私的な旅行に国の資金を流用した疑いで22日に捜査当局に逮捕されました。ウィクラマシンハ氏は国際会議の帰路に、ロンドンの大学で開かれた妻の卒業イベントに出席していたということです。ウィクラマシンハ氏は2022年、国が深刻な経済危機に陥り当時の大統領