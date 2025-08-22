◇明治安田J1リーグ第27節柏4―2浦和（2025年8月22日三協フロンテア柏スタジアム）明治安田J1リーグは1試合が行われ、浦和がアウェーで柏に2―4で逆転負けした。3試合連続得点中だったFW小森をケガで欠く中、前半5分に左CKから長沼が頭で先制。前半43分には速攻から松尾が決めた。スコルジャ監督が「勝ち点6がかかる」と位置づけた上位との対戦。前半からボールを支配されて消耗し、後半に4失点した。シュート数は6対19