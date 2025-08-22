タレント・上沼恵美子（70）が22日放送のフジテレビ「ザ・共通テン!SP」（金曜後8・00）に出演し、失礼なタレントに与えた“制裁”について語る場面があった。「芸能界で一番大切にしていることは?」と聞かれると、上沼は「礼儀ですね。若い子があいさつに来てくれるとき、化粧の途中だろうが絶対に立つんです。大女優さんだろうが、おとといデビューした子であろうが、絶対に立つ」と信念を語る。その一方で、最近あるタレ